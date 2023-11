Motorista morre após colisão entre caminhões de carga em Novo Repartimento

Um grave acidente bloqueou a rodovia BR-230 por algumas horas na tarde desta quinta-feira (23). Dois caminhões de carga colidiram no trecho da rodovia que compreende o município de Novo Repartimento, no sudeste paraense. Um dos condutores morreu e o outro fugiu após ser socorrido.

Walmir Maciel Lopes, 57 anos, que conduzia uma carga de carrinhos para supermercados, ficou preso nas ferragens e perdeu a vida no local após o impacto com uma carreta transportadora de madeira serrada.

O segundo motorista, que transportava a carga de madeira, chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Novo Repartimento, no entanto, numa cena típica de roteiros cinematográficos, conseguiu abandonar seu leito e fugir sem ser visto por ninguém.

No local do acidente, os agentes precisaram interditar o trecho a cerca de cinco quilômetros da cidade, no sentido a Pacajá. Houve engarrafamento.

A Polícia Militar prestou auxílio na interdição da BR-230, antiga Transamazônica, devido à dispersão das cargas na pista. A liberação da rodovia, organizada pela PM de Novo Repartimento, ocorreu no início da noite.

A Polícia Civil iniciou investigações para apurar as circunstâncias do acidente e as responsabilidades dos envolvidos. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.