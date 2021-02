Motorista de carreta morre esmagado na avenida João Paulo II em Belém

Equipes do corpo de bombeiros e da polícia militar trabalham, no início da noite desta sexta-feira (5), para retirar a vítima fatal, que se encontra presa nas ferragens de uma carreta. O acidente aconteceu na avenida João Paulo II, na altura do bairro Guanabara. A carreta seguia no sentido Belém / Ananindeua

A carreta levava carga de caulim. O motorista, José Barbosa da Silva, perdeu o controle do veículo, que tombou, esmagando o próprio condutor nas ferragens. Bombeiros informam que a vítima estava sem o cinto de segurança. Trânsito praticamente parado nesse trecho da avenida João Paulo II, com reflexos de pontos de lentidão na BR 316 e transversais.