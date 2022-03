Motorista de caminhonete invade bar e atropela várias pessoas, em Jacareacanga; vídeo

Por volta das 00h26 deste sábado (12), câmeras de segurança de um bar do município de Jacareacanga, no sudoeste paraense, registraram o momento em que o motorista de uma caminhonete, supostamente, perde o controle do veículo e invade o estabelecimento, atingindo em cheio um mototaxista que estava na frente do bar e várias outras pessoas que estavam dentro do local.

As imagens mostram que o condutor da caminhonete faz uma manobra, aparentemente para fugir dali, mas logo é surpreendido por um policial militar que efetua alguns disparos para conter o motorista. Não há informações se o motorista estava sob efeito de álcool. Também não se sabe o estado de saúde das vítimas atropeladas.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar do Pará, para apurar mais informações sobre o ocorrido.