Motorista de caminhão limpa-fossa morre em colisão na estrada do Aterro Sanitário de Marabá

Edenildo Eduardo de Lima, de 49 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Outros três homens ficaram feridos.

O Liberal
fonte

Motorista de caminhão limpa-fossa morre em colisão na estrada do Aterro Sanitário de Marabá. (Reprodução/ site/ Correio de Carajás)

Uma colisão envolvendo um caminhão limpa-fossa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM), da Prefeitura de Marabá, e uma caçamba resultou na morte de um servidor público municipal e deixou pelo menos três homens feridos na tarde desta segunda-feira (19), na estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, na região do Distrito Industrial de Marabá, no sudeste paraense.

O acidente ocorreu por volta das 16h. O motorista do caminhão limpa-fossa, Edenildo Eduardo de Lima, de 49 anos, conhecido popularmente como “Pé-de-Ferro”, morreu ainda no local após ficar preso às ferragens. A colisão foi tão forte que a parte dianteira dos dois veículos ficou completamente destruída e os pneus chegaram a ser arrancados.

Em nota oficial, a Prefeitura de Marabá informou que Francivan Silva, agente de conservação do SSAM, e o motorista da caçamba foram encaminhados para atendimento no Hospital Municipal. Outra vítima, Raimundo Lima, que também estava no caminhão do SSAM, foi levada ao Hospital Regional.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o cenário do acidente, os veículos bastante danificados e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro aos feridos.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Marabá e o SSAM lamentaram o falecimento de Edenildo, servidor do município desde 2011, inicialmente como contratado e, desde 2016, como concursado. Natural de Campo Grande, no estado de Alagoas, ele deixa esposa e filhos. A administração municipal destacou a dedicação e a excelência do servidor e informou que está prestando toda a assistência necessária às famílias dos envolvidos.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas, e novas informações sobre o estado de saúde dos feridos deverão ser divulgadas conforme a atualização dos boletins médicos, segundo a prefeitura. Informações sobre velório e sepultamento de Edenildo Eduardo de Lima ainda não haviam sido divulgadas até o fechamento desta edição.

Palavras-chave

marabá

acidente

motorista morto

colisão
Motorista de caminhão limpa-fossa morre em colisão na estrada do Aterro Sanitário de Marabá

Edenildo Eduardo de Lima, de 49 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Outros três homens ficaram feridos.

