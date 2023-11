Motorista de aplicativo é assassinado a tiros dentro de casa em Parauapebas

O motorista de aplicativo Dimiclife Gonçalves Ezerra foi assassinado a tiros dentro da casa dele, na tarde desta quinta-feira (2), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Testemunhas relataram que o suspeito, ainda não identificado, teria chegado na casa da vítima, que fica na Rua Estocolmo, bairro Novo Horizonte, em uma caminhonete, desceu do veículo, invadiu a residência e, depois disso, atirou em Ezerra. Até o momento, a motivação do homicídio é desconhecida. As informações são do Portal Pebão.

Dois disparos atingiram o rosto de Dimiclife e outros dois acertaram a região do tórax. O autor do crime fugiu. O caso é investigado pela equipe de homicídios da Seccional de Parauapebas, que realiza sondagens para identificar e localizar o suspeito. Um inquérito foi aberto para que os policiais civis apurem o assassinato de Dimiclife.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.