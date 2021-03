Motorista, com sinais de embriaguez, avança sinal na Dr. Freitas e provoca acidente com dois carros

O acidente envolveu uma pajero sport, um chevrolet onix, um pálio e foi provocado pelo motorista da pajero, Antônio Almeida, na avenida Dr. Freitas com a travessa Marquês de Herval, no bairro do Marco, em Belém.

O condutor apresentava sinais de embriaguez e chorou no local, encostado no carro dele, a pajero. A colisão aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira (12), no sentido Almirante Barroso / Pedro Alvarez Cabral. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo três ocupantes do onix e o carona do pálio.

De acordo com a guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Antônio Almeida seria conduzido para a Seccional da Sacramenta, para ser autuado de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, para casos de embriaguez ao voltante, infração considerada gravíssima.

"A gente estava conversando e de repente bateu e já não sabíamos mais o que estava acontecendo. Minha filha quebrou o nariz, meu marido bateu a costela, eles foram fazer raio-x em um hospital. Meu filho menor, meu irmão levou para casa", contou a arquiteta Keila Mota, que dirigia o chevrolet onix, atingido por trás pela pajero, quando Keila Mota esperava na Dr. Freitas, para fazer o retorno em direção à avenida Almirante Barroso.

Ao ser atingido pela pajero, o carro da família da arquiteta bateu no pálio, que estava na frente, também esperando para fazer o retorno na avenida Dr. Freitas, para voltar para avenida Almirante Barroso.

"O semáforo estava vermelho. Aqui é um retorno, mas tanto o do retorno como o semáforo normal estavam vermelhos. Eu estou nervoso, só quero saber do meu primo, ele foi para o hospital na ambulância do 192, porque bateu a cabeça", contou o motorista do pálio, Fagner Afonso, atingido pelo onix da arquiteta Keila Mota.

Fagner Afonso contou que é motorista de aplicativo e disse que estava preocupado por saber que não poderá trabalhar com o pálio nos próximos dias. "Nós estávamos estudando para o concurso da PM, na casa do meu tio, de forma online'', disse ele.

"Nosso carro tem seguro, nós vamos cobrir todas as despesas. Minha preocupação era com a integridade das pessoas, ainda bem foram só escoriações, estão todos vivos", disse o filho do empresário, o engenheiro civil, Leandro Almeida, que apareceu no local para auxiliar o pai. Uma jovem também se apresentou como sobrinha de Antônio Almeida e disse para Keila Mota, que o seguro da pajero cobre acidentes até o valor de R$ 300 mil.

O 1º Batalhão da Polícia Militar acionou a perícia do Detran. "Ele estava chorando, ficou bem nervoso, eu estou nervoso. Nós vamos assumir todo o prejuízo, ninguém vai pagar nada. Ele está embriagado sim, admitiu o engenheiro civil, Leandro Almeida.