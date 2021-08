Motorista avança a preferencial e mata motociclista, escrivão da Polícia Civil

Testemunhas informaram que a colisão que matou o escrivão da Polícia Civil, Adriano da Cruz, de 29 anos, aconteceu no início da noite deste sábado (7), no município de Parauapebas, no sudeste estadual. A vítima, que era cadeirante, trafegava de moto pela avenida Jamaica, no bairro Vale do Sol, quando violentamente foi colhida pelo automóvel dirigido por João Felipe dos Santos, de 21 anos, que se deslocava pela avenida Havana e não respeitou a preferencial da avenida Jamaica. Com informações do site Zé Dudu.

Ainda segundo populares, João Felipe deveria ter parado no cruzamento das duas vias. Adriano estava numa moto Honda Biz 125cc, cor preta, placa JVA-9294/Parauapebas (PA), e na garupa levava a mulher dele, Jayane Feitosa Dantas. Com o impacto do carro, ele foi arremessado cerca de 20 metros de distância e morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e levou Jayane para o hospital, onde ela segue internada. Quem viu o acidente reclamou que já faz algum tempo que a falta sinalização em cruzamentos da cidade contribuem para acidentes violentos nas esquinas de Parauapebas.

João Felipe estava em um VW Gol Up, de cor preta, placas NEO-7432/Macapá (AP), que atravessou o canteiro central e derrubou uma árvore. Ele estaria em alta velocidade, e por pouco não foi linchado pelos transeuntes, sendo salvo por uma guarnição da Guarda Municipal, que chegou minutos após a batida e assumiu o controle da situação.