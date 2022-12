Motoqueiro morre ao colidir com poste em Parauapebas

José Wingro Dias Araújo, 33 anos, morreu após colidir a moto que conduzia contra um poste na madrugada desse sábado (3) na estrada VS-10, na região da Morada Nova, em Parauapebas, região sudeste do Pará. De acordo com o Correio de Carajás, o local onde a vítima morreu é comum de registrar acidentes de trânsito.

A Polícia Civil (PC) disse que a motocicleta pilotada pelo homem era uma Honda Bros. José teria perdido o controle do veículo e batido de frente com um poste à beira da estrada. Ele morreu no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) estiveram no local para constatar a veracidade da ocorrência. Os militares encontraram o motoqueiro morto no trecho do acidente e permaneceram até a chegada da PC e de uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP).

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.