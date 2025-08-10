Motociclistas se ferem após colisão violenta em Parauapebas
Acidente ocorreu na noite deste sábado (09) no cruzamento das ruas do Comércio e Duque de Caxias
Dois motociclistas se feriram gravemente na noite de sábado (09) em um grave acidente no cruzamento das ruas do Comércio e Duque de Caxias, no bairro Rio Verde, em Parauapebas. Os dois condutores que estavam em alta velocidade colidiram violentamente. Uma mulher que conduzia uma Honda Biz sofreu fratura exposta.
As câmeras de segurança flagraram o momento do impacto. Após a colisão, as duas vítimas foram lançadas ao chão. A condutora da Honda Biz bateu a cabeça no asfalto depois do capacete sair de sua cabeça durante a colisão. As imagens mostram as duas motos completamente destruídas. A Polícia Militar (PM) esteve no local para isolar a área, controlar o tráfego e registrar a ocorrência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado rapidamente e prestou os primeiros socorros. A condutora da Honda Biz foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal de Parauapebas. O estado de saúde das demais vítimas ainda não foi oficialmente informado.
