Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclistas se ferem após colisão violenta em Parauapebas

Acidente ocorreu na noite deste sábado (09) no cruzamento das ruas do Comércio e Duque de Caxias

O Liberal
fonte

Motociclistas colidiram violentamente na noite de sábado (09), em Parauapebas. (Reprodução Redes Sociais)

Dois motociclistas se feriram gravemente na noite de sábado (09) em um grave acidente no cruzamento das ruas do Comércio e Duque de Caxias, no bairro Rio Verde, em Parauapebas. Os dois condutores que estavam em alta velocidade colidiram violentamente. Uma mulher que conduzia uma Honda Biz sofreu fratura exposta.

As câmeras de segurança flagraram o momento do impacto. Após a colisão, as duas vítimas foram lançadas ao chão. A condutora da Honda Biz bateu a cabeça no asfalto depois do capacete sair de sua cabeça durante a colisão. As imagens mostram as duas motos completamente destruídas. A Polícia Militar (PM) esteve no local para isolar a área, controlar o tráfego e registrar a ocorrência. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado rapidamente e prestou os primeiros socorros. A condutora da Honda Biz foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal de Parauapebas. O estado de saúde das demais vítimas ainda não foi oficialmente informado. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Acidente de trânsito

colisão entre motos

parauapebas

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

GOLPE NO RIO DE JANEIRO

Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.

10.08.25 14h28

POLÍCIA

Homem é assassinado com vários tiros em Marabá

Vítima identificada como Erasmo Francisco Soares morreu na noite de sábado (09)

10.08.25 13h08

TRAGÉDIA

Motociclista morre ao colidir contra caminhão na BR-155, em Parauapebas

O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento e cumprir os procedimentos legais

10.08.25 12h59

POLÍCIA

'Operação Tolerância Zero' prende suspeito de roubar moto em Santarém

Polícia Militar prendeu Anderson Felipe Reis por roubar um jovem

10.08.25 12h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Concessionária de carros é assaltada na rua dos Munudurucus, em Belém

Assalto ocorreu na manhã deste sábado (09), véspera do Dia dos Pais

10.08.25 9h34

POLÍCIA

Tailândia: volante do Capitão Poço é morto a facadas após briga em boate

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar. Um segundo envolvido está sendo procurado

09.08.25 13h55

POLÍCIA

Motociclista morre em acidente ao voltar de comemoração em São Miguel do Guamá

Carlos Augusto Santos, de 53 anos, voltava para casa de madrugada quando caiu da moto

10.08.25 11h04

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio em Limoeiro do Ajuru

A captura foi resultado de diligências realizadas pela equipe da Delegacia de Polícia do município

10.08.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda