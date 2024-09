Motociclista perde controle de moto na pista, cai e morre em Curuçá (PA)

Em acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (29) no município de Curuçá, no nordeste do Pará. Um motociclista identificado como Estácio L. do L. acabou perdendo a vida na Vila da Ponta da Rua.

Policiais compareceram ao local da ocorrência e levantam informações que possam identificar a causa da morte do motociclista, que ao trafegar no veículo perdeu o controle da moto, caiu ao solo e acabou sofrendo morte imediata.

Polícia

A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente com morte por meio da Delegacia de Curuçá. "A vítima foi identificada como Estácio do Lago Lima. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181", acrescenta a Polícia Civil.