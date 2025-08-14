Motociclista para debaixo de ônibus após colisão na Augusto Montenegro, em Belém

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na manhã desta quinta-feira (14), na avenida Augusto Montenegro, bairro do Mangueirão, em Belém. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o condutor caído debaixo de um ônibus após uma colisão. A vítima está ferida, mas consciente.

O acidente foi registrado por volta de 10h30, próximo à entrada do conjunto Panorama XXI, área que estava com um grande fluxo de veículos. Testemunhas relataram que o condutor da moto estava sozinho e teria tentado passar entre o ônibus e outro veículo, mas acabou se desequilibrando e caindo na pista. A vítima foi para baixo do coletivo, que conseguiu parar a tempo de evitar algo pior. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades de trânsito.

Nos vídeos compartilhados na web, pessoas que passavam pelo local tentam socorrer o motociclista. Ele permanece caído e faz uso de capacete de segurança. Enquanto aguarda o socorro, a vítima também conversa com os moradores e outros condutores que estão próximos. Uma ambulância realizou o encaminhamento do condutor para um hospital. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do motociclista.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a SegBel e Polícia Civil, e aguarda o retorno.