Motociclista na contramão morre em acidente na avenida Independência

Um homem morreu em acidente de motocicleta na noite desta segunda-feira (2), em Belém. A vítima é Dorenildo de Araújo Moura de 46 anos de idade.

Segundo informações do Cabo Antônio Aleixo do 29º batalhão da Polícia Militar, Dorenildo seguia na contramão na avenida Independência e colidiu de frente com um micro-ônibus do icuí-guajará.

Familiares no local reveleram que a vítima estava em um balneário na Ilha João Pilatos, no Curuçambá, em Ananindeua.