Motociclista morre no hospital após acidente de trânsito em Parauapebas

Kayke Yure Freire Gonçalves morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na manhã deste domingo (21), em Parauapebas, no sudeste paraense. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP), mas não resistiu e veio a óbito.

Por volta das 6h20, Freire conduzia uma motocicleta quando colidiu com um ônibus na esquina entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e a Rua Tomé de Sousa, no bairro Altamira.

De acordo com informações do Correio Carajás, o ônibus pertence a uma empresa e era conduzida por um homem, identificado como Elioni Conceição Teixeira. Até o momento, não se sabe se o condutor do ônibus foi preso ou por qual crime irá responder. O que teria causado o acidente também não foi esclarecido.

A vítima chegou ser socorrida por uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a qual encaminhou Kayke para uma unidade de saúde. Ele, porém, não teria resistindo aos ferimentos e morreu no hospital.

O corpo de Kayky foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser necropsiado. Não há informações sobre o enterro da vítima.

A Redação Integrada do Grupo Liberal acionou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais informações e as circunstâncias do acidente, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.