Motociclista morre em colisão com caminhão na madrugada

O vigilante Miquéias Pereira Azevedo, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (19), em Santarém, no oeste do Pará. Testemunhas relataram que ele trafegava em uma motocicleta quando colidiu com a traseira de um caminhão, morrendo instantaneamente. As informações são do portal O Impacto.

O choque entre os dois veículos ocorreu no cruzamento da avenida Tocantins com a travessa José Agostinho, no bairro Santíssimo. Segundo informações, Miquéias retornava de uma festa e estava a caminho de sua residência, por volta das 4h da manhã, quando colidiu com o caminhão que estava estacionado na via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e conduziu a vítima em estado grave para o Hospital Alberto Tolentino Sotelo, onde foram atestadas lesões graves. Apesar do socorro, Miquéias não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde.