Motociclista morre em acidente entre moto e caminhão na avenida Arthur Bernardes nesta quinta (6)

Uma motociclista morreu na manhã desta quinta-feira, 6, em um acidente de trânsito na avenida Arhtur Bernardes, em Belém. Ela foi identificada como Malena Santiago Batista, de 32 anos de idade, que acabou caindo e sendo atropelada por um caminhão.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) informou que investiga as circunstâncias da morte de Malena, porém, não deu detalhes de como o acidente aconteceu.

Nas redes sociais, um perfil policial supõe que a vítima estava pilotando a moto ao longo da pista molhada e acredita que ela possa ter se desequilibrado e caído para baixo do caminhão.

O condutor do caminhão, que não foi identificado pelas autoridades policiais, permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima. Posteriormente, ele foi apresentado na Seccional da Sacramenta, onde o homicídio no trânsito foi registrado. No local, o motorista já foi ouvido e liberado. A PCPA informa que perícias foram solicitadas.