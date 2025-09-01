Motociclista morre em acidente de trânsito na João Paulo II
O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (1º/9)
Um motociclista identificado como Izaqueu Lino dos Santos morreu na madrugada desta segunda-feira (1º), após um acidente de trânsito na avenida João Paulo II, em Belém. A vítima não resistiu às lesões sofridas após a queda da motocicleta.
Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu por volta de 2h. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o motociclista caído na calçada, com ferimentos, e o veículo jogado na pista.
Polícia Civil investiga causas do acidente
Testemunhas relataram que Izaqueu trabalhava vendendo frutas e morava no bairro da Guanabara. As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC. “A Polícia Civil informa que as circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia da Guanabara. A vítima morreu no local. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso”, informou a instituição em nota.
