Motociclista morre em acidente ao voltar de comemoração em São Miguel do Guamá

Um homem morreu após acidente com moto na madrugada deste domingo (10) em uma estrada de São Miguel do Guamá, município do nordeste do Pará. A vítima identificada como Carlos Augusto da Silva Santos, de 53 anos, voltava de uma comemoração nesta madrugada quando sofreu o acidente quando pilotava sua motocicleta modelo Honda Fan, de cor vemelha, em uma comunidade conhecida como Cristo Rei. O motorista caiu da moto e morreu no local.

Policiais do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de São Miguel, foram acionados por volta das 2h, mas não encontraram o local do acidente, devido a um erro no GPS. Pela manhã, por volta das 5h30, um vereador do município procurou o destacamento para informar do acidente que ocorreu com o seu padrasto. No local indicado, os policiais constataram a fatalidade.

A família retirou o corpo do local e o levou para sua residência. A família foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia de São Miguel para realizar os procedimentos para acionamento do Instituto Médico Legal Renato Chaves (IML).