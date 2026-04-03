Motociclista morre após ser atingido por carro em Ananindeua

Raimundo Trindade, de 56 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada de quinta-feira (2/4) em Ananindeua, na Grande Belém. Ele conduzia uma motocicleta pela Passagem Jiboia Branca, no bairro do 40 Horas, quando um carro o atingiu.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que acontece o sinistro, por volta de 00h30. Pelas imagens, é possível ver o automóvel acertando frontalmente a moto em que Trindade estava.

Após a colisão, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram até o endereço. O Samu ainda prestou socorro à vítima. No entanto, Raimundo, que trabalhava como operador de controle mestre da RBATV, não resistiu aos ferimentos.

O condutor do carro permaneceu no local e foi conduzido pela PM até a Seccional da Cidade Nova. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que um homem foi preso em flagrante, inicialmente, por homicídio culposo por embriaguez ao volante. "O acidente provocado pelo condutor resultou na morte de um homem, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens serão periciadas e as investigações seguem através da Seccional Urbana da Cidade Nova para apurar toda a circunstância do fato", comunicou.