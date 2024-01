Motociclista morre após desviar de carro no bairro do Marco, em Belém

Um motociclista identificado como Rodrigo Nogueira morreu na noite de segunda-feira (29) após um acidente de moto na rua do Tucunduba, no bairro do Marco, em Belém. As informações iniciais são de que a vítima teria desviado de um outro veículo, se desequilibrou e caiu batendo a cabeça.

As informações iniciais repassadas por testemunhas é que a vítima trafegava pela via quando, ao chegar em um cruzamento, teria se deparado com um carro vermelho que avançou a preferencial. Quando Rodrigo desviou do veículo, acabou se desequilibrando e bateu com a cabeça no meio fio, ficando desacordado. Populares ainda chegaram a acionar uma ambulância para fazer o socorro do homem, mas quando os socorristas chegaram ao local somente confirmaram o óbito.