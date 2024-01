Ajudante de vaqueiro morre em grave acidente de trânsito no nordeste paraense

O jovem Inglinsson Braga Guimarães, 20 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na BR-010, a 10 quilômetros do bairro Nagibão, em Paragominas, no nordeste paraense, no último sábado (27).

De acordo com informações da polícia à imprensa local, a vítima estava em uma motocicleta juntamente com outra pessoa, que não teve identidade divulgada. O veículo foi atingido por um carro de passeio. Inglinsson morreu na hora. A pessoa que estava com ele ficou ferida, sendo socorrida ao Hospital Regional do município. Seu estado de saúde é desconhecido.

A polícia não divulgou informações sobre o condutor do automóvel. O corpo de Inglinsson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 13ª Seccional de Polícia Civil de Paragominas.​