O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre após colisão com carro no bairro do Telégrafo, em Belém

O acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (30/9), na rodovia Arthur Bernardes com a Passagem do Una

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro com o qual ela colidiu e o corpo da vítima estirado na rodovia. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma motociclista, que ainda não teve o nome revelado, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (30/9), na rodovia Arthur Bernardes com a Passagem do Una, no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo as autoridades, a vítima colidiu a moto que conduzia com um carro. A vítima morreu ainda no local.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. Nas imagens, é possível ver a vítima desacordada na via e, logo atrás dela, uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). “A moça foi ultrapassar o caminhão e deu de frente com o carro”, diz o cinegrafista amador.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes da Polícia Civil e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém. A reportagem aguarda retorno em ambos os casos.

polícia

motociclista

morre após colisão

carro

telégrafo

belém
Polícia
.
