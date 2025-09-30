Motociclista morre após colidir com caminhonete e ser atingido por ônibus em Santarém
O motociclista Fábio Augusto do Carmo Vasconcelos, 28 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira (29/9), na avenida Cuiabá, no bairro Matinha, em Santarém, região oeste do Pará. Um ônibus o atingiu depois de ele ter colidido contra a traseira de uma caminhonete.
Uma câmera de segurança registrou o caso, que ocorreu por volta das 18h45. Pelas imagens, que foram divulgadas pelo portal O Impacto, é possível ver o momento em que Fábio bate contra a caminhonete e se levanta. O coletivo, que vinha logo atrás, o acerta na sequência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Conforme O Impacto, o episódio ocorreu em um horário considerado de ‘pico’ e causou quilômetros de congestionamento. Uma equipe da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) esteve no local controlando o fluxo de veículos e a Polícia Militar também esteve dando apoio.
A área do acidente foi isolada e o corpo do motociclista foi removido pela Polícia Científica. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito. "Até o momento, não houve prisão. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.
