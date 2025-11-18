Capa Jornal Amazônia
Suspeito de lavar dinheiro adquirido em sequestros para facção criminosa é preso em Ananindeua

As investigações policiais apontaram também que somente no segundo semestre deste ano, mais de R$ 100 mil adquiridos por meio de extorsões foram distribuídos entre várias contas bancárias de laranjas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito de costas detido. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (17/11), em Ananindeua, suspeito de envolvimento em diversos roubos majorados pelo uso de arma de fogo e pela restrição de liberdade das vítimas, além de extorsões, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a PC, por determinação de lideranças de uma facção criminosa sediadas no estado do Rio de Janeiro, o investigado obtinha chaves PIX na capital paraense para fazer com que os valores oriundos de sequestros e extorsões chegassem à organização criminosa.

As investigações policiais apontaram também que somente no segundo semestre deste ano, mais de R$ 100 mil adquiridos por meio de extorsões foram distribuídos entre várias contas bancárias de laranjas, para dificultar o rastreamento do dinheiro.

O suspeito, ainda conforme as autoridades, possui sentenças condenatórias que, somadas, chegam a 20 anos de reclusão pela prática de roubos. Ele foi conduzido à sede da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO) para adoção das medidas legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar outras circunstâncias relacionadas aos crimes.

