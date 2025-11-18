Motociclista morre após colidir frontalmente com caminhão na BR-010, em Irituia

Um homem identificado como Andrelino da Silva Peniche morreu na segunda-feira (17/11) após se envolver em um acidente de trânsito na altura do quilômetro 7 da BR-010, em Irituia, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, ele conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de um carro e, em seguida, bateu frontalmente contra um caminhão.

A PM soube do caso por volta das 18h e, junto com a Polícia Civil, se deslocou ao local do sinistro. Assim que os agentes chegaram na rodovia, constataram a ocorrência e encontraram o corpo de Andrelino na via. Ainda segundo a Polícia Militar, ele estava em uma moto Honda Titan vermelha, que não possuía placa de identificação.

O local do acidente foi isolado pelos militares até a chegada das polícias Rodoviária Federal (PRF) e Científica (PCEPA) para realizar a apuração e remoção do corpo de Andrelino ao Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que as circunstâncias do acidente que resultou na morte de Andrelino são apuradas pela Delegacia de Irituia. "O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou esclarecimentos sobre o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na investigação", comunicou a Polícia Civil.