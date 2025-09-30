Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Casal é atingido por carro após perseguição de ex-namorado, em Santarém

Ao que tudo indica, o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento, perseguiu as vítimas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro perseguindo as vítimas (à esquerda), que estavam em uma motocicleta, e momentos após a colisão (à direita). (Foto: Reprodução | Giro Portal)

Um casal foi atingido por um carro na noite de segunda-feira (29/9), no bairro Jutaí, em Santarém, oeste do Pará. A princípio, o causador do acidente seria um homem inconformado com o fim do relacionamento que perseguiu a ex-namorada e o atual companheiro dela com um automóvel.

Segundo o Giro Portal, as vítimas seguiam de moto quando perceberam que estavam sendo seguidas pelo suspeito. Durante a perseguição, o homem conseguiu alcançar a motocicleta e jogou o veículo contra eles. Com o impacto da batida, as vítimas foram arremessadas para dentro do quintal de uma residência, onde sofreram escoriações.

Após a colisão, o homem abandonou o carro e fugiu a pé, deixando o local antes da chegada da polícia, ainda conforme o Giro. Os moradores da área, assustados com a cena, acionaram socorro para as vítimas, que receberam atendimento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que o caso é investigado sob sigilo. Até o momento, o suspeito não foi localizado pelas autoridades. 

