Cadela é levada junto com carro roubado durante assalto no bairro do Marco, em Belém

Informações que possam ajudar a família a recuperar a cadela podem ser repassadas pelo telefone (91) 98524-8396

O Liberal
fonte

Cadela é levada junto com carro roubado durante assalto no bairro do Marco, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um assalto ocorrido na noite desta segunda-feira (29) deixou uma família em desespero no bairro do Marco, em Belém. Criminosos roubaram um veículo Ford Ka, de cor laranja e placa KDL-1096, levando junto a cadela da família, chamada Sansa, que estava dentro do carro no momento do crime.

O caso aconteceu nas proximidades da travessa Dr. Enéas Pinheiro com a avenida João Paulo II e a Almirante Barroso. Além do prejuízo material, os tutores relatam a angústia pela perda da cadela, considerada membro da família.

A tutora de Sansa usou as redes sociais para fazer um apelo na tentativa de localizar o animal. “Pelo amor de Deus, me ajudem a compartilhar por favor! Eu quero a minha cachorrinha de volta”, escreveu.

Informações que possam ajudar a família a recuperar a cadela podem ser repassadas pelo telefone (91) 98524-8396.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Cadela é levada junto com carro roubado durante assalto no bairro do Marco, em Belém
