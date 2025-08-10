Motociclista morre ao colidir contra caminhão na BR-155, em Parauapebas

O motociclista Vanderley Santos da Silva, conhecido como “Mudinho”, de 29 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite de sábado (9), por volta das 18h, na BR-155, nas proximidades da Vila Peruana, em Parauapebas, no sudeste paraense.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, Vanderley conduzia uma motocicleta Honda Pop, quando colidiu frontalmente com um caminhão, que estava sendo dirigido por Antônio Fernandes Rosa. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Pessoas que passavam pelo local do acidente e se apresentaram como testemunhas acionaram as autoridades policiais. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestaram apoio na ocorrência, realizando a sinalização do trecho e organizando o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante os trabalhos de perícia.

A Polícia Científica realizou a análise da cena e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas. No local, os peritos coletaram informações e vestígios que poderão ajudar a esclarecer a dinâmica da colisão.

O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento e cumprir os procedimentos legais.

A BR-155, onde ocorreu a tragédia, é um trecho de intenso fluxo de veículos de carga e passeio, exigindo atenção redobrada dos condutores. A Polícia Civil segue com as investigações e aguarda os laudos periciais para a conclusão do inquérito.