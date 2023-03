Motociclista morre ao colidir com caminhão na BR-316

​Um motociclista identificado como Ricardo Farias da Silva, o “Foguinho”, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (19), próximo à entrada da vila do Prata, na BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste paraense.

Um segundo homem, identificado apenas como ​​Wesley, que estava na garupa da motocicleta, modelo Biz, ficou gravemente ferido e foi socorrido para um hospital. As vítimas seriam naturais da cidade de São Miguel do Guamá. A moto em que elas estavam teria colidido com um caminhão. Não há informações sobre o condutor do veículo pesado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram Ricardo jogado ao chão, já sem vida. A motocicleta ficou totalmente destruída. “Olha essa moto como ficou. Misericórdia. Acabou a moto todinha”, narra uma mulher que passava pelo local. Por causa do acidente, o trânsito no local ficou congestionado.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência e adotaram os procedimentos cabíveis iniciais. O corpo de Ricardo foi removido pela Polícia Científica de Castanhal e encaminhado para análises, que irão ajudar a polícia a entender a dinâmica do ocorrido e a causa da morte.