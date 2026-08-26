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Polícia

Motociclista fica gravemente ferido após acidente na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém

A vítima foi socorrida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua

O Liberal
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Motociclista fica gravemente ferido após acidente na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um motociclista, identificado até o momento apenas como Vinícius, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Pedro Álvares Cabral próximo da Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém, na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 15h30. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no chão, com um ferimento na cabeça e bastante sangue.

Outra gravação mostra o momento após a colisão e indica que a motocicleta atingiu um carro de passeio. No vídeo, o motorista do automóvel afirma que o motociclista estaria trafegando na contramão. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

A reportagem do Grupo Liberal conseguiu apurar que Vinícius foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. Também não foram divulgados detalhes sobre uma eventual avaliação dos danos materiais causados pela colisão, tanto na motocicleta quanto no carro de passeio envolvido no acidente.

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