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Polícia

Vendedor de cosméticos é morto a tiros em assalto dentro de casa, em Belém

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (25), no bairro do Tenoné

O Liberal
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Vendedor de cosméticos é morto a tiros em assalto dentro de casa, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um vendedor de cosméticos, identificado como Paulo André Albuquerque de Araújo, foi morto a tiros durante um assalto na tarde de terça-feira (25), no Conjunto Porto Laranjeira, no bairro Tenoné, em Belém. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, localizada na Rua Santo André.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, criminosos se passaram por clientes e fizeram uma encomenda de produtos para serem retirados na casa da vítima. O vendedor e o marido receberam os suspeitos, que chegaram em um veículo Fiat Toro. Conforme o relato da ocorrência, após receberem a caixa com os cosméticos, os criminosos anunciaram o assalto.

Paulo teria reagido ao perceber a ação e pegou uma faca que estava próxima. Nesse momento, um dos suspeitos, que portava uma arma de fogo, efetuou disparos contra o vendedor. Após os tiros, os suspeitos fugiram do local. Os assaltantes ainda levaram a caixa de cosméticos que seria entregue a eles.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (CIOP) por volta das 14h45 para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar à residência, os policiais encontraram Paulo gravemente ferido na área externa do imóvel.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o óbito foi constatado ainda no local. A perícia foi realizada e o corpo removido. Familiares foram orientados a procurar a unidade da Polícia Civil no Tenoné para os procedimentos necessários. A autoria e a motivação do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil, que também trabalha para localizar os suspeitos.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Icoaraci investiga o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. A polícia trabalha para identificar e localizar os envolvidos no crime. Informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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