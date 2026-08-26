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Polícia

Suspeito é preso ao tentar assaltar equipe de candidato a deputado estadual em Belém

O caso foi registrado em uma passeata no bairro de Canudos

O Liberal
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Suspeito é preso ao tentar assaltar equipe de candidato a deputado estadual em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem foi preso e dois veículos roubados foram recuperados pela Polícia Militar após uma sequência de assaltos registrada na segunda-feira (24), no bairro de Canudos, em Belém. Segundo relatos de testemunhas, três homens armados estariam envolvidos nas ações criminosas. Uma das tentativas de roubo foi à equipe ligada ao candidato a deputado estadual Mayky Vilaça, que teria reagido. Houve troca de tiros, os suspeitos tentaram fugir e foram perseguidos pela PM. As investigações continuam para identificar e prender os envolvidos que conseguiram se evadir. Mayky Vilaça não estava no local no momento do crime.

A Polícia Civil informou que a Seccional de São Brás está apurando as circunstâncias de um dos roubos e trabalha para identificar e localizar os demais envolvidos. “Um veículo que havia sido roubado foi recuperado e devolvido à vítima. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, comunicou em nota.

A Polícia Militar confirmou que dois veículos roubados foram recuperados durante a ocorrência e um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

“Após o roubo de um veículo, as equipes acompanharam o carro até a Avenida Marquês de Herval, onde houve uma colisão e o condutor foi preso. Outros dois envolvidos fugiram e roubaram uma caminhonete, que foi localizada no Conjunto Júlia Seffer, mas os suspeitos conseguiram fugir”, detalhou a PM.

Com o homem preso, os policiais apreenderam duas armas de fogo, sendo uma artesanal e uma pistola calibre .380, além de três celulares. “O preso, os veículos e o material apreendido foram apresentados na Seccional de São Brás”, finalizou a PM.

Esclarecimento

Por meio de nota, a assessoria do candidato a deputado estadual e vereador de Belém, Mayky Vilaça, informou que integrantes de sua equipe de campanha foram alvo de uma tentativa de assalto.

“Mayky não estava no local, mas foi acionado e esteve no endereço assim que soube do ocorrido. Nenhum integrante da equipe ficou ferido. Segundo informações preliminares, houve confronto entre suspeitos e a Polícia Militar, com a prisão de um dos envolvidos. A segurança de Mayky, sua equipe e seus familiares será redobrada. Uma das principais lideranças da direita no Pará, o candidato vem recebendo ameaças em razão de sua atuação contra facções criminosas. Os casos já foram comunicados às autoridades.

Em 2025, seu irmão foi vítima de latrocínio, experiência que reforçou sua atuação no combate à criminalidade. Mesmo diante das ameaças, Mayky afirma que seguirá firme contra as facções e em defesa de mais segurança para a população”, finalizou a nota.

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Polícia
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