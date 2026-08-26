Vídeo mostra homem abandonando filhotes de cachorro no meio de rua no bairro do Tenoné, em Belém
Os animais estavam dentro de uma sacola quando foram deixados no local
Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta semana mostra o momento em que um homem, que estava em uma motocicleta, abandona filhotes de cachorro no meio da rua Primeiro de Maio, no bairro Tenoné, em Belém. O caso ocorreu no domingo (23).
Nas imagens, o homem chega ao local em uma motocicleta e para no meio da via. Em seguida, retira os filhotes de dentro de uma sacola plástica e deixa os animais na rua. Logo depois, ele acelera o veículo e vai embora.
O abandono e os maus-tratos contra animais são crimes previstos na legislação brasileira. No caso de cães e gatos, a Lei de Crimes Ambientais estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda, quando caracterizados maus-tratos.
Polícia Civil orienta registro da ocorrência
Procurada sobre o caso, a Polícia Civil informou que, até o momento, não havia registro da ocorrência na delegacia responsável pela área nem na unidade especializada.
A polícia reforçou a importância de que situações como essa sejam formalmente denunciadas para que os fatos possam ser apurados e as medidas cabíveis sejam adotadas.
A denúncia pode ser registrada em uma unidade da Polícia Civil. Também é possível comunicar o caso de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de sigilo.
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