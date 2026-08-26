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Polícia

Vídeo mostra homem abandonando filhotes de cachorro no meio de rua no bairro do Tenoné, em Belém

Os animais estavam dentro de uma sacola quando foram deixados no local 

O Liberal
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Vídeo mostra homem abandonando filhotes de cachorro no meio de rua no bairro do Tenoné, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta semana mostra o momento em que um homem, que estava em uma motocicleta, abandona filhotes de cachorro no meio da rua Primeiro de Maio, no bairro Tenoné, em Belém. O caso ocorreu no domingo (23).

Nas imagens, o homem chega ao local em uma motocicleta e para no meio da via. Em seguida, retira os filhotes de dentro de uma sacola plástica e deixa os animais na rua. Logo depois, ele acelera o veículo e vai embora.

O abandono e os maus-tratos contra animais são crimes previstos na legislação brasileira. No caso de cães e gatos, a Lei de Crimes Ambientais estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda, quando caracterizados maus-tratos.

Polícia Civil orienta registro da ocorrência

Procurada sobre o caso, a Polícia Civil informou que, até o momento, não havia registro da ocorrência na delegacia responsável pela área nem na unidade especializada.

A polícia reforçou a importância de que situações como essa sejam formalmente denunciadas para que os fatos possam ser apurados e as medidas cabíveis sejam adotadas.

A denúncia pode ser registrada em uma unidade da Polícia Civil. Também é possível comunicar o caso de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de sigilo.

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