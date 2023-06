Motociclista fica ferido ao colidir com cachorro na BR-316, em Ananindeua

Um motociclista ficou ferido, no início da noite desta terça-feira (27), ao se envolver em um acidente na BR-316, próximo de um shopping center, no bairro do Coqueiro, sentido Ananindeua/Belém. Pessoas que estavam nas proximidades do ocorrido relataram que um cachorro atravessou na frente da motocicleta e o condutor não conseguiu frear a tempo. O animal saiu ileso.

Ele colidiu com o cão e foi arremessado ao asfalto. Um outro homem, que estava na garupa, conseguiu pular da moto e não se feriu, de acordo com as testemunhas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi comunicada sobre o acidente e se deslocou para prestar os primeiros atendimentos médicos ao motociclista.

Ele foi levado ao hospital e seu estado de saúde é desconhecido. Imagens recebidas pela reportagem de O Liberal mostram a vítima no chão, enquanto aguardava atendimento.

Por causa do acidente, o trânsito ficou bastante lento na área. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) atuaram na orientação de quem seguia naquele sentido da pista.

Trânsito congestionado. (Matheus Freire/ Especial para O Liberal)