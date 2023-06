Moradores do Marco seguem sem energia elétrica devido à colisão de ônibus com poste

Nesta terça-feira, 27, cerca de 12 horas após a queda de um poste de energia elétrica que foi atingido por um ônibus da linha Icuí/Presidente Vargas, na avenida Almirante Barroso, moradores e comerciantes do bairro do Marco, no perímetro entre as travessas Angustura e Lomas Valentinas, sentido Belém/Ananindeua, seguem com problemas relacionados à falta de luz.

O dono de uma panificadora no trecho, Alípio Brito, conta que houve várias interrupções e retomadas da energia ao longo da noite, da madrugada e da manhã, o que acabou prejudicando a fabricação dos pães e o comerciante ficou sem vendas nesta terça-feira.

"A energia faltou oito e meia, voltou duas horas da manhã. Quanfo foi umas seis, sete horas, desligaram e ligaram, mas sete e meia faltou de novo e só voltou quase nove. As massas estragaram tudinho", lamenta.

O sindico Bruno França aguarda a retomada completa do fornecimento de energia no condomínio em que trabalha. (Igor Mota / O Liberal)

Bruno França, síndico de um condomínio que funciona na área, responsável por 72 unidades habitacionais, conta que o acidente rendeu muitos transtornos tanto para ele quanto para os moradores do local:

"Tem gente que foi dormir em albergue, casa de parente. Eu tive que sair com a minha filha, fui para casa da minha cunhada, porque tenho uma criança de dois anos. Hoje deixei ela na minha sogra e vim para cá, porque sou o síndico, tenho que ficar aqui para resolver", comenta.

De acordo com Bruno, a Equatorial Energia, concecionária responsável pelo fornecimento do serviço no bairro, já esteve no local do acidente e fez o serviço de manutenção no poste, removendo também o transformador durante o preíodo da manhã de hoje. No entanto, o fornecimento da energia segue instável.

O acidente

O motorista de ônibus da linha Icuí/Presidente Vargas perdeu o controle da direção, na noite desta segunda-feira (26), derrubou um poste de energia elétrica e deixou parte do bairro do Marco no escuro. O acidente ocorreu na avenida Almirante Barroso, entre as travessas Angustura e Lomas Valentinas, sentido Belém/Ananindeua. Duas pesso​​as, entre elas uma idosa, ficaram feridas e foram socorridas pela equipe de Resgate, do Corpo de Bombeiros.

Por meio de nota, às 23h20, a Equatorial Energia informou que o fornecimento de energia elétrica já havia sido normalizado para a maioria dos clientes afetados. “No momento, 53 clientes estão com o fornecimento de energia interrompido. Ainda durante a madrugada, o poste abalroado será trocado e o serviço será completamente restabelecido”, comunicou a concessionária de energia.