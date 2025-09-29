Motociclista fica ferida após derrapar em carga de grãos espalhada na pista em Barcarena

Uma motociclista ficou ferida na noite desta segunda-feira (29) depois de derrapar em grãos espalhados na pista, em Vila do Conde, distrito de Barcarena, na região metropolitana de Belém. A vítima perdeu o controle da moto e caiu, sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local.

A carga caiu de uma carreta carregada de grãos que se envolveu em um incidente no trecho entre o trevo do Peteca e a rotatória em frente ao galpão da empresa MS. O material espalhado transformou a via em um risco para motoristas e motociclistas que passavam pela área.

Condutores relataram que a situação foi agravada pela falta de iluminação pública e de sinalização adequada no trecho.

Equipes de apoio foram acionadas para realizar a limpeza da pista e tentar devolver a segurança ao tráfego.