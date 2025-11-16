Capa Jornal Amazônia
Polícia impede execução de delegado em Moju; um suspeito morreu e outro foi preso

Criminoso conhecido como "Coquito" foi detido e revelou detalhes sobre a intenção de atacar o delegado da região.

O Liberal
fonte

Suspeito morre e outro é preso após polícia frustrar plano para executar delegado em Moju. (Foto: Redes Sociais)

Um suspeito morreu e outro foi preso na madrugada deste domingo (16) em Moju, nordeste do Pará. A Polícia Militar (PM) impediu um plano de execução que tinha como alvo um delegado na cidade. Um dos criminosos, de 19 anos, confessou participação na articulação do crime.

As informações iniciais indicam que, por volta das 7h30, uma equipe do 47º Batalhão da PM deixava a Delegacia de Polícia Civil. Na Avenida das Palmeiras, os policiais identificaram um homem na garupa de um mototáxi. Ele foi identificado como Iugue do Carmo Cardoso, conhecido como “Coquito”.

"Coquito" é natural de Igarapé-Miri e tinha dois mandados de prisão pendentes. Os militares realizaram o acompanhamento e abordaram o suspeito, efetuando sua detenção.

Suspeito confessa plano contra delegado

Durante a captura, Iugue do Carmo Cardoso relatou aos policiais que estava em Moju com o objetivo de assassinar o delegado responsável pela região. Ele também informou que o plano seria executado com o apoio de um comparsa, que ainda não havia sido identificado oficialmente pela polícia.

Confronto e morte de segundo envolvido

Após tomarem ciência do caso, os agentes iniciaram buscas pelo segundo suspeito no bairro Castanheira. Outra equipe da PM localizou o homem armado e tentou a abordagem. O suspeito reagiu, disparando contra os policiais, que revidaram.

Na troca de tiros, o segundo suspeito foi baleado. Apesar de ter sido socorrido e recebido atendimento, ele não resistiu aos ferimentos. Este segundo envolvido já possuía passagens pela polícia e morava no bairro Cabanagem, em Belém. A Polícia Militar segue as buscas para identificar outros possíveis participantes no esquema.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e recebeu a seguinte nota da instituição: “A Polícia Civil informa que instaurou inquérito para apurar o caso. Ronaldo Lemos de Sousa morreu após confronto com as Polícias Civil e Militar. Outro homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e tráfico de drogas. Uma espingarda calibre 20 foi apreendida. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”.

