Homem é preso por suspeita de estuprar filha de 1 ano e 11 meses

Um crime de estupro de vulnerável chocou os moradores da comunidade do Muruci, na zona rural de Bragança, no nordeste paraense, e resultou na prisão em flagrante de um homem. Ele foi detido pela Polícia Militar.

O homem é suspeito de ter cometido abuso sexual contra a própria filha, uma criança de apenas 1 ano e 11 meses. As primeiras informações indicam que crime ocorreu na terça-feira (11), mas só foi descoberto dois dias depois, quando familiares da vítima perceberam algo diferente nas partes íntimas dela. Ainda segundo o jornal Correio de Norte, a criança apresentava inflamação, ferimentos e fortes dores, levando a família a confirmar a suspeita de abuso.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito. De acordo com as informações repassadas aos militares pela própria família, o homem era o principal suspeito do crime, pois teria sido a única pessoa do sexo masculino a ter contato com a criança. Além disso, os familiares contaram que a criança entrava em pânico na presença do pai. A criança foi imediatamente encaminhada a uma casa de saúde para a realização de exames para comprovação do crime. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Bragança.