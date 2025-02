Homem é preso por estupro de vulnerável em Bragança

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Bragança cumprira​m um mandado de prisão preventiva contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável, na quarta-feira (12).

O homem é investigado pelo crime de estupro contra uma adolescente de 12 anos de idade, com o uso de força física. Após a expedição do mandado, o homem foi localizado e conduzido até a unidade policial para as medidas legais cabíveis. Atualmente, o preso encontra-se à disposição da Justiça.