Polícia

Briga em festa de aparelhagem termina com homem morto a facadas em Bragança

Segundo a Polícia Militar, a vítima participava de uma festa de aparelhagem e, ao término do evento, entrou em luta corporal com um outro homem e acabou sendo atingida por golpes de arma branca

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Canva)

Um homem identificado apenas como Rogério Costa Pinheiro foi morto a facadas na manhã desta terça-feira (11/11) na Vila Acarajó, que fica em Bragança, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a vítima participava de uma festa de aparelhagem e, ao término do evento, entrou em luta corporal com um outro homem e acabou sendo atingida por golpes de arma branca.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso e mostram a vítima, que vestia uma bermuda jeans e regata azul, já desacordada ao chão e um relógio próximo do corpo. “Mataram ele e ninguém sabe quem foi que matou”, diz um homem ao fundo de uma das gravações.

A Polícia Militar foi acionada e constatou o ocorrido. A vítima morreu ainda no local do crime. Os militares isolaram a área e comunicaram o crime às polícias Científica e Civil. O corpo de Rogério foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

No momento, a identidade do suspeito e as circunstâncias da confusão são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que a Delegacia de Bragança apura o caso. "Equipes trabalham para identificar e localizar o suspeito envolvido no crime", comunicou a Polícia Civil. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

