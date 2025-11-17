Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem com deficiência visual rompe a tornozeleira e é preso após estuprar crianças

Charles usava essa condição para ganhar a confiança das famílias e se aproximar das vítimas

Charles Adauto Ribeiro dos Santos, de 36 anos, que estava foragido da Justiça após romper sua tornozeleira eletrônica, foi preso preventivamente no último sábado (15) pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, em Goiás. Ele é investigado por abusos sexuais contra crianças.

As investigações da PCGO revelaram que Charles já era um condenado por estupro e cumpria pena em regime semiaberto. Ele havia rompido o equipamento de monitoramento eletrônico em maio de 2025.

Apesar de ter deficiência visual, Charles usava essa condição para ganhar a confiança das famílias e se aproximar das vítimas.

As denúncias começaram no final de setembro de 2025. Em um dos casos, uma menina de 9 anos foi deixada sob seus cuidados, e câmeras de segurança flagraram a criança fugindo assustada às 4h30 da manhã, após ser abusada.

Segundo Crime: Dez dias depois, outra vítima, uma criança de 8 anos, foi abusada no banheiro da própria casa após Charles se aproveitar da amizade com o pai da criança. A mãe da vítima acionou a polícia imediatamente.

Diante da gravidade dos crimes e do fato de ser foragido, a DPCA solicitou a prisão preventiva, que foi rapidamente autorizada pela Justiça com o apoio do Ministério Público. Charles passou por audiência de custódia e permanece detido, à disposição da Justiça.

A imagem do preso foi divulgada pela polícia na esperança de identificar outras possíveis vítimas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado às margens do rio Moju pode ser de jovem desaparecida; família aponta suspeito

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar os envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

20.11.25 23h52

AJUDA

Família pede doações após perder casa em incêndio no bairro do Guamá, em Belém

Roupas, móveis, eletrodomésticos, documentos e objetos pessoais foram consumidos pelas chamas

20.11.25 18h44

PRISÃO

Mais um suspeito de envolvimento no latrocínio contra vice-presidente da Fiepa é preso

O crime ocorreu em 3 de outubro deste ano, dentro de uma fábrica de velas de propriedade da vítima, em Ananindeua

20.11.25 12h28

INUSITADO

Sombrinhão do Parque Linear da Nova Tamandaré é furtado após inauguração da área revitalizada

Ainda não há informações sobre quando o furto ocorreu nem sobre a identidade do autor

20.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado às margens do rio Moju pode ser de jovem desaparecida; família aponta suspeito

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar os envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

20.11.25 23h52

CRIME SEXUAL

Mototaxista é preso suspeito de filmar partes íntimas da enteada em Bragança

O suspeito foi detido pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira (25/12)

26.12.24 19h16

POLÍCIA

Corpos carbonizados de três homens são encontrados na zona rural de Itupiranga (PA)

Eles foram mortos a tiros e foram encontrados queimados perto da uma caminhonete incendiada, no sábado (19)

20.07.25 18h02

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros e amigo fica ferido após ataque em rua de Rondon do Pará

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (9), no Bairro Gusmão

10.06.25 18h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda