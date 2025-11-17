Homem com deficiência visual rompe a tornozeleira e é preso após estuprar crianças
Charles usava essa condição para ganhar a confiança das famílias e se aproximar das vítimas
Charles Adauto Ribeiro dos Santos, de 36 anos, que estava foragido da Justiça após romper sua tornozeleira eletrônica, foi preso preventivamente no último sábado (15) pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, em Goiás. Ele é investigado por abusos sexuais contra crianças.
As investigações da PCGO revelaram que Charles já era um condenado por estupro e cumpria pena em regime semiaberto. Ele havia rompido o equipamento de monitoramento eletrônico em maio de 2025.
Apesar de ter deficiência visual, Charles usava essa condição para ganhar a confiança das famílias e se aproximar das vítimas.
As denúncias começaram no final de setembro de 2025. Em um dos casos, uma menina de 9 anos foi deixada sob seus cuidados, e câmeras de segurança flagraram a criança fugindo assustada às 4h30 da manhã, após ser abusada.
Segundo Crime: Dez dias depois, outra vítima, uma criança de 8 anos, foi abusada no banheiro da própria casa após Charles se aproveitar da amizade com o pai da criança. A mãe da vítima acionou a polícia imediatamente.
Diante da gravidade dos crimes e do fato de ser foragido, a DPCA solicitou a prisão preventiva, que foi rapidamente autorizada pela Justiça com o apoio do Ministério Público. Charles passou por audiência de custódia e permanece detido, à disposição da Justiça.
A imagem do preso foi divulgada pela polícia na esperança de identificar outras possíveis vítimas.
