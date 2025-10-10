Motociclista é morto com mais de 14 tiros em Canaã dos Carajás; suspeito é preso

Um jovem identificado como Mikael Silva foi assassinado a tiros em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (9), na Rua Pedro Trindade, esquina com a Rua da Torre, no centro do município. Segundo as informações iniciais, a vítima foi alvejada com mais de 14 tiros quando trafegava em uma motocicleta. O suspeito foi preso minutos depois pela Polícia Militar.

Segundo os relatos iniciais, o crime ocorreu por volta de 23h. Testemunhas relataram que Mikael não percebeu que estaria sendo seguido por dois homens em motos. No momento da execução, o atirador se aproximou da vítima em um cruzamento e efetuou vários disparos à queima-roupa. Mikael morreu na hora.

Ainda de acordo com os relatos preliminares, a vítima estava conduzindo uma motocicleta que era emprestada de um primo no momento em que foi alvo do homicídio. Após os disparos, um dos suspeitos conseguiu fugir. No entanto, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e conseguiu capturar o atirador a um quarteirão de distância de onde o crime ocorreu. Não há informações sobre o que poderia ter motivado o assassinato, que possui características de execução.

O suspeito preso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.