Motociclista colide com poste e acaba morto em residencial de Marituba

Hugo Augusto Assunção Veiga morreu ao colidir a moto em que trafegava com um poste de iluminação dentro do condomínio Viver Melhor, em Marituba, Grande Belém. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (1º/12), na rua Boulevard das Águas, no bairro Parque Verde. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria batido a cabeça durante a queda e não resistiu.

O acidente ocorreu nas primeiras horas do dia. Moradores do local ouviram o barulho da colisão, saíram das cacas para ver o que havia acontecido e se depararam com o jovem caído no meio da via. O homem já estaria morto. A moto que Hugo Augusto conduzia estava há alguns metros do corpo. De acordo com o 21º Batalhão de PM, as pessoas na área acionaram uma viatura e informaram sobre a morte. Ao chegarem no local, os policiais contataram o caso e acionaram a Polícia Civil e Científica. A vítima apresentava lesões na região da cabeça.

Não há informações sobre as circunstâncias da colisão. Os peritos realizaram os procedimentos de análise no local. Após o laudo ser emitido será possível apontar o que ocorreu no local do acidente. "A Polícia Científica do Pará informa que o corpo de Hugo Augusto Assunção Veiga já foi periciado e liberado para a família", comunicaram.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.