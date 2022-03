Motociclista bêbado atropela pai e filho em Itaituba

​Um motociclista, supostamente embriagado, teria provocado dois acidentes, na noite do último sábado, 26, na travessa São José, no bairro Vitória Régia, em Itaituba, sudoeste do Pará. As informações são dos sites Debate Carajás e Portal Giro.

Testemunhas contaram que o condutor da moto teria atropelado uma criança de 12 anos, que sofreu um deslocamento na perna esquerda e precisou ser socorrida por populares em um carro particular, para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Itaituba(HMI).

Ao tomar conhecimento do acidente, o pai da criança foi até o local para evitar que o motociclista fugisse sem prestar socorro. Ao perceber a intenção do homem, o motoqueiro subiu no veículo e, ao tentar abandonar a cena do crime, acabou por atropelar também o pai da criança. Depois de perder o controle da moto, ele caiu e sofreu uma fratura.

O pai da vítima teve apenas escoriações leves pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros- socorros e conduzir as vítimas para atendimento em um hospital.