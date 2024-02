Motociclista bate em escavadeira estacionada e morre em Canaã dos Carajás

O motociclista Felipe Breno Cardoso Silva morreu, no início da manhã deste sábado (10), em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará após colidir com uma PC Escavadeira parada em uma obra de saneamento básico realizada pelo Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do município (SAAE). Outro motociclista também se envolveu no acidente, mas teve apenas ferimentos e foi levado para o hospital.

De acordo com o portal Pebão, o acidente aconteceu na Avenida Castelo Branco, próximo ao Bairro Nova Canaã, onde o SAAE executa obras de ampliação da rede coletora de esgoto. A Polícia Militar esteve presente no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. As causas do acidente ainda serão investigadas.

VEJA MAIS

Testemunhas disseram que Felipe colidiu com a máquina que se encontrava estacionada no canteiro de obras, sem sinalização adequada.

Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas apenas constatou o óbito.

Ainda no local do acidente, outro motociclista, que não teve a identidade revelada, também se envolveu no acidente ao colidir na mesma máquina pesada. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Municipal de Canaã dos Carajás com fraturas em uma das pernas.

Familiares e amigos da vítima questionam a falta de sinalização adequada no local da obra, o que pode ter contribuído para o acidente. A comunidade também reivindica mais segurança nas obras públicas do município, a fim de evitar que outras tragédias como essa se repitam.