Motocicleta furtada de vítima de acidente é recuperada em Marabá

A Guarda Municipal de Marabá (GMM) recuperou, na manhã desta quarta-feira (14), uma motocicleta que havia sido roubada em circunstâncias graves após um acidente de trânsito ocorrido em 2023. A ação foi registrada por volta das 6h15, nas proximidades da Folha 33.

Durante deslocamento para a base, os guardas municipais perceberam uma motocicleta Honda POP 100, de cor preta e placa QDE-4115, aparentemente abandonada. Diante da situação suspeita, a guarnição realizou a averiguação do veículo e a consulta no sistema, constatando que havia restrição de furto/roubo.

De acordo com o histórico apurado, a motocicleta foi levada na Folha 13, em 2023, após o proprietário sofrer um acidente de trânsito e ficar desacordado. Na ocasião, criminosos que passaram pelo local se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima e furtaram o veículo.

Após a confirmação da irregularidade, a motocicleta foi encaminhada à Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá para os procedimentos legais. Com isso, o veículo poderá ser devolvido ao legítimo proprietário.