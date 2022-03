Morte no centro de Belém: PM mata suspeito de roubo na avenida Nazaré nesta terça

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no início da manhã desta terça-feira (22), no bairro de Nazaré, em Belém. De acordo com informações da Polícia Civil, ele teria tentado assaltar uma mulher, sem saber que ela era uma policial militar à paisana. A agente reagiu à tentativa de roubo e disparou contra o assaltante, que morreu no local. A mulher não ficou ferida.

O caso aconteceu por volta das 5h40, enquanto as ruas de Belém ainda estavam escuras. A mulher estava andando na travessa Rui Barbosa, esquina com a avenida Nazaré, quando foi abordada pelo assaltante. Ela conseguiu reagir, sacou sua arma de fogo e atirou no homem, que tombou na rua, próximo à calçada.

A própria policial acionou a Polícia Militar, que deslocou viaturas até o local da ocorrência para bloquear a via, enquanto uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) realizava a perícia criminal. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também estiveram no local para orientar o trânsito, que ficou lento até por volta das 7h30, quando o corpo foi removido.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que a policial militar envolvida na ocorrência se apresentou de forma espontânea na Delegacia de Crimes Funcionais, onde prestou depoimento sobre o ocorrido. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.