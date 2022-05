Morte em Benevides: corpo não identificado é encontrado na lama

Um corpo ainda sem identificação foi encontrado na estrada do Maratá, em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Na manhã desta segunda-feira (30), moradores da área viram que o homem estava na lama, no que deveria ser a calçada ou acostamento da via, possivelmente com a cabeça submersa.

O corpo do homem estava jogado na lama e com a cabeça aparentemente submersa (Reprodução / Redes Sociais)

A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do crime, enquanto as polícias Civil e Militar iniciaram as diligências para identificar o homem e localizar suspeitos.

Matéria em atualização, acompanhe!