Morte de gatos no Pará: Polícia Civil investiga matança de felinos com suposta ração envenenada

Pelo menos 5 gatos apareceram mortos, na manhã desta terça-feira (05), em Redenção, no sul do Pará. Um vídeo publicado pela ONG Redencenses Protetores, registrou os animais mortos em várias ruas do município. A suspeita é de que os felinos tenham sido envenenados.

De acordo com a ONG, perto de um dos cadáveres foi encontrada uma porção de ração junto de uma substância semelhante a veneno para ratos, mais conhecido como "chumbinho". A organização também informou que a Polícia Civil esteve no local e recolheu os corpos dos animais e também a ração supostamente envenenada.

Ração que estava próxima a um dos cadáveres (Foto: ONG Redencenses Protetores)

A PC, iniciou as investigações para elucidar o crime. Qualquer informação pode ser encaminhada ao Disque-Denúncia 181 ou 190. O envenenamento de animais é uma infração prevista na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, que estabelece pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.