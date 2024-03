Morte de bebê de 11 meses será investigada pela polícia, em Marabá

Um bebê de 11 meses de vida deu entrada morto em uma unidade de saúde, no bairro São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. O caso, que ocorreu na tarde de terça-feira (5), chamou atenção dos médicos pois o menino apresentava hematomas pelo corpo. A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), da Polícia Civil, irá investigar a morte do bebê em decorrência da suspeita de um possível caso de maus tratos.

Conforme informações do portal Correio de Carajás, a mãe levou o bebê até a UBS já desacordado. Os médicos examinaram o menino e constataram que ele não apresentava mais pulsação. Os policiais que estiveram no local e falaram com os responsáveis pelo bebê foram informados pelo padrasto da criança que ela estava apresentando quadros de convulsões, possivelmente ocasionadas por uma queda que sofreu ainda no mês de janeiro.

Segundo o que foi informado pela equipe médica à polícia, ao fazer o socorro ao menino foi constatado que ele apresentava hematomas no tórax e no braço direito. As lesões, inclusive, foram o que levantou suspeitas dos profissionais de saúde. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia, que deverá apontar a causa da morte.