Morre idoso que teve perna esmagada em acidente na BR-163, em Santarém

Morreu no hospital, na madrugada desta sexta-feira (2), o ciclista que foi atingido por uma carreta na BR-163, em Santarém, no oeste paraense. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (1º) e vitimou Rodolfo Miguel Costa Nogueira, de 68 anos. Ele trafegava em uma bicicleta quando foi atingido em cheio pelo veículo de grande porte e chegou a ter uma das pernas esmagadas após a colisão.

Rodolfo foi atingido no acostamento da rodovia, em frente ao Seminário São Pio X, quando estava a caminho de casa, no bairro da Esperança. Não há informações de que maneira o acidente e nem se houve imprudência por parte de Rodolfo ou do condutor do veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para os primeiros socorros e a vítima foi conduzida ao hospital Hospital Municipal Alberto Tolentino, em Santarém. A vítima precisou ter uma das pernas amputadas por conta do impacto da colisão. Apesar da ajuda médica, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na unidade hospitalar.